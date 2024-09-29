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В трех украинских областях прозвучала воздушная тревога

Украинские власти оповестили об опасности с воздуха жителей Винницкой, Кировоградской и Черкасской областей, также сирены прозвучали в Сумской области.
Дарина Криц 2024-09-29 03:43:17
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

На украинской территории прозвучали сигналы воздушной тревоги. Сообщается о трех областях - Винницкой, Кировоградской и Черкасской - жителей которых предупредили об опасности.

По состоянию на 03:21 по московскому времени воздушные сирены услышали и в Сумской области. Информацию сообщает официальный ресурс по оповещению населения украинского минцифры.

Кроме того, воздушная тревога звучала на территории Николаевской и Одесской областей, но после была отменена.

С октября 2022 года по всей Украине периодически звучат сигналы воздушной тревоги. Жителей просят пройти в безопасное место или убежища.

#в стране и мире #Украина #оповещение населения #воздушная тревога #воздушные сирены
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