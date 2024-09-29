В трех украинских областях прозвучала воздушная тревога

На украинской территории прозвучали сигналы воздушной тревоги. Сообщается о трех областях - Винницкой, Кировоградской и Черкасской - жителей которых предупредили об опасности.

По состоянию на 03:21 по московскому времени воздушные сирены услышали и в Сумской области. Информацию сообщает официальный ресурс по оповещению населения украинского минцифры.

Кроме того, воздушная тревога звучала на территории Николаевской и Одесской областей, но после была отменена.

С октября 2022 года по всей Украине периодически звучат сигналы воздушной тревоги. Жителей просят пройти в безопасное место или убежища.