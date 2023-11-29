Автоэксперт Кадаков назвал правила езды зимой в снег, туман и гололед

Очень важно понимать возможности своего автомобиля в тех или иных погодных условиях.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе со «Звездой» назвал несколько правил езды в зимнее время, которые позволят безопасно передвигаться на дорогах с учетом снега, гололедицы и тумана.

Напомним, ранее синоптики предупредили москвичей, что с вечера 29 ноября начнется снегопад, местами метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, а также мощный ветер.

Потормозить, чтобы понять

Покрытие может очень сильно разниться на разных участках дороги, поэтому обязательно нужно следить за состоянием дороги. Оно меняется очень сильно, особенно на эстакадах и мостах, где всегда сильнее дует ветер.

«Опытный водитель по отблеску от покрытия понимает, что там лед или, наоборот, сухой асфальт - можно ехать уверенно. Если человек не понимает и пока опыта нет, тогда советую чуть-чуть потормозить, понять, есть ли зацеп, машина тормозит ли, чтобы понять, хорошо ли шины цепляются за покрытие», - сказал Кадаков.

Очень важно понимать возможности своего автомобиля в тех или иных погодных условиях, подчеркнул эксперт.

«Я всегда этим занимаюсь. Притормаживаю чуть порезче, еще чуть порезче. Примерно понимаю, какова будет дистанция, тормозной путь», - объяснил он.

Если человек не понимает возможности своего автомобиля, он не понимает, с какой скоростью нужно ехать, отметил специалист.

Хуже видишь - тише едешь

Нужно ехать настолько быстро, насколько позволяет видимость, посоветовал водителям Кадаков.

«Если снег, туман и вы перестаете видеть далеко, наверное, надо ехать чуть помедленнее, потому что, если появится стоящий трактор на дороге или выбегающий вдруг в темной одежде человек, машина какая-то, вы можете не успеть затормозить», - предупредил он.

Если из-за погодных условий видимость значительно ухудшается, следует сбавить скорость и ехать с такой настолько, насколько вы видите.

Пролить свет на дорогу

Зимой световой день короткий, поэтому автомобилистам следует держать световые приборы в исправности. В частности, чтобы в темное время суток транспортное средство было видно для других участников дорожного движения.

«Вы должны видеть и вас должно быть видно всегда», - сказал он.

Думать за себя и за того парня

Это правило работает и для зимнего периода, и для летнего - думать не только за себя, но и за других водителей, потому что каждый может допустить ошибку.

«Если вы все видите, то вполне возможно, что вас человек не видит. В автомобиле могут стекла заледенеть, стеклоочистители плохо работают, даже если вы едете по главной дороге, с поперечного выезда кто-то собирается выезжать, надо все внимание именно туда», - порекомендовал Кадаков.

Ранее автоэскперт Михаил Колодочкин в разговоре со «Звездой» рассказал, что положить в багажник автомобиля при подготовке к зиме.