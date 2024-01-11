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Бывший наемник из Польши заявил, что больше не хочет связываться с ВСУ

Давид Воевоский поблагодарил российских военных за хорошее отношение и заявил, что в плену ему нравится больше, чем под Крынками.
Тимур Шерзад 2024-01-11 12:42:01
© Фото: Telegram Владимир Сальдо © Видео: Telegram Владимир Сальдо

Бывший наемник из Польши по имени Давид Воевоский заявил, что больше не желает связываться с ВСУ. Он связал это с тем, что в сложной ситуации украинцы просто убежали, оставив его одного. Видео беседы с пленным выложил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. 

«Теперь Давид призывает польских соотечественников не повторять его ошибки и не рисковать жизнью ради денег, ведь ради него украинцы рисковать не стали и просто оставили его, раненного, умирать», - приводит слова Сальдо RT. 

Воевоский отметил, что оказался в рядах украинских боевиков из-за желания заработать денег. Он поблагодарил российских военных за хорошее отношение и заявил, что в плену ему нравится больше, чем под Крынками. 

Ранее пленный украинец Гуляк заявил, что истинных врагов надо искать в Киеве. Также он назвал Владимира Зеленского абсолютным злом

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