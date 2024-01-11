Пленный украинец Гуляк заявил, что истинных врагов надо искать в Киеве

Взятый в плен бойцами ВС РФ украинец Игорь Гуляк отметил профессионализм российских военнослужащих и достойное отношение к пленным, а также призвал командование ВСУ искать истинных врагов страны не в Москве, а в Киеве. Видеозапись с рассказом пленного публикует Министерство обороны России.

«Нашему командованию я бы хотел передать, чтобы они разворачивали эту бригаду, искали врага там, где он есть, где-то там в Киеве. С другой стороны врагов нет, есть люди, которые хотят помочь. Нашему командованию пофиг, они тупо косят деньги», - заявил он.

Гуляк рассказал, как проводится мобилизация на Украине. Людей принудительно доставляют в военкоматы, вручают повестки на улице, медицинскую комиссию проводят формально. Служить заставляют всех, в том числе пожилых, больных и инвалидов.

«Зеленский - это есть зло, абсолютное зло. Как в "Пятом элементе". Во-первых, он непрофессиональный политик. Человек со стороны, который пришел руководить страной, которая имела 40 миллионов людей. Во-вторых, его туда засунул, я думаю, Беня Коломойский», - считает пленный.

Мужчина указал на плохое планирование боевых действий командованием ВСУ, а также серьезные потери в личном составе. Из-за нехватки людей спешно доукомплектовываются различные подразделения, независимо от воинских специальностей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.