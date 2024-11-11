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За сутки в Ливане погибло не менее 43 человек из-за атак ЦАХАЛ

Среди жертв налетов Израиля есть женщины и дети.
Карина Тазетдинова 2024-11-11 03:25:56
© Фото: Bilal Jawich, XinHua, Globallookpress

Авиация Израиля 10 ноября нанесла массированные удары по возможным объектам шиитской милиции «Хезболлах» на северо-востоке Ливана, передает Elnashra.

Портал сообщает, что в результате атаки погибло минимум 12 человек, еще десятки ранены. Кроме того, пятеро были убиты во время атаки на пограничный поселок Эль-Каср на границе с Сирией. Информация о погибших поступала из населенных пунктов Беднаиль, Зегрин, Сарин и Шаас в провинции Хермель-Баальбек.

В первой половине дня 10 ноября на севере Ливана ВВС ЦАХАЛ совершили воздушный рейд на шиитский поселок Альмат. Из-за ударов погибло 23 человека, среди которых есть женщины и дети.

Центр чрезвычайных операций, сообщил, что, по состоянию на 9 ноября, число жертв авиаударов ЦАХАЛ составило 53 человека и 99 пострадавших.

#авиация #Израиль #ВВС #ливан #ЦАХАЛ #Хезболлах
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