МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Патрушев поручил урегулировать цены на продовольствие за две недели

По итогам совещания продовольственный рынок ежедневно отслеживают.
Карина Тазетдинова 2024-11-01 11:08:24
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Keystone Press Agency, Global Look Press

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил профильным ведомствам стабилизировать ситуацию на рынке продовольствия в течение двух недель.

«По итогам совещания вице-премьер поручил в ежедневном режиме вести мониторинг продовольственного рынка», - передает Радио Sputnik со ссылкой на сайт правительства.

Ранее прошло совещание по ценам на продовольственном рынке. Там обсуждались конкретные меры, действия и инструменты для долгосрочного увеличения производства различных видов продукции.

Ранее генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов объяснил причины подорожания сливочного масла. По его словам, выросла себестоимость производства. 

#Экономика #производство #Продовольствие #Патрушев #повышение цен #Совещание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 