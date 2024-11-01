Патрушев поручил урегулировать цены на продовольствие за две недели

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил профильным ведомствам стабилизировать ситуацию на рынке продовольствия в течение двух недель.

«По итогам совещания вице-премьер поручил в ежедневном режиме вести мониторинг продовольственного рынка», - передает Радио Sputnik со ссылкой на сайт правительства.

Ранее прошло совещание по ценам на продовольственном рынке. Там обсуждались конкретные меры, действия и инструменты для долгосрочного увеличения производства различных видов продукции.

Ранее генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов объяснил причины подорожания сливочного масла. По его словам, выросла себестоимость производства.