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«Русские Витязи» прибыли в КНР для участия в авиасалоне Airshow China

Международный авиасалон Airshow China 2024 пройдет с 12 по 17 ноября.
2024-11-11 15:11:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи авиагруппы высшего пилотажа «Русские Витязи» на истребителях Су-35С и Су-30СМ прибыли в Китай для участия в международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024, который пройдет с 12 по 17 ноября в Чжухае (Южный Китай). Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры полетов.

Экипажи провели квалификационные полеты и воздушные тренировки. В ходе выставки «Русские Витязи» продемонстрируют летно-технические возможности самолетов.

Летчики пилотажной группы впервые покажут одиночные и групповые фигуры высшего пилотажа в составе группы из шести Су-35С. Посетители мероприятия увидят такие фигуры, как групповая петля Нестерова, косая петля в плотной пирамиде, двойной боевой разворот, перестроение в стрелу, петля в стреле, синхронные бочки, синхронный колокол, зеркало, роспуск тюльпан.

Airshow China проходит каждые пару лет в Чжухае. Российские оборонные предприятия на выставке представляют новейшие разработки для авиации.

«Русские Витязи» отрабатывают фигуры высшего пилотажа на новейших многоцелевых истребителях Су-35. Ранее они выступали только на Су-27 и Су-30. Су-35 - самолет поколения 4++. Он есть в наших ВКС и благодаря своим возможностям, близким к самолетам пятого поколения, имеет богатый экспортный потенциал.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Русские витязи #авиасалон #армия #кнр #Airshow China
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