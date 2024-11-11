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Эксперт допустил появление новых болезней на юге РФ из-за потепления

В качестве примера последствия потепления эксперт назвал появление в наших широтах лихорадки Западного Нила.
Елизавета Кондрикова 2024-11-11 16:59:46
© Фото: Ingram Images Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Волны сильной жары в городах станут чаще и интенсивнее в ближайшие 10-15 лет, жители вновь будут свидетелями климатических рекордов - несколько градусов выше нормы, спрогнозировал в беседе со «Звездой» ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения СО РАН Никита Тананаев.

«Волны жары, особенно волны жары в городах, которые сами по себе это огромные аккумуляторы тепла, асфальтированные территории, особенно там, где мало зелени, - город нагревается гораздо сильнее, чем окружающие территории, - будут становиться чаще либо интенсивнее», - пояснил специалист.  

Среди опасностей эксперт назвал жертвы среди местного населения, отдельно на юге - появление новых болезней, которые ранее были нетипичны для нашей страны, а на севере - угрозу зданиям и сооружениям из-за таяния мерзлоты.

«Это болезни, которым нужен гораздо более жаркий климат, чем тот, который был в России еще в 1970-1980-е годы. В частности, это касается лихорадки Западного Нила... К счастью, как прогнозируют врачи-специалисты, пока это единичные случаи и массового распространения нет», - добавил ученый.

В северной части нашей страны также возможно появление древнего вируса - его освобождение из-под земли, однако вероятность такого развития событий стремится к нулю, успокоил Никита Тананаев.

Напомним, в нашей стране процесс потепления климата в среднем идет в 2,5 раза быстрее, чем в мире. При этом в северных широтах это явление протекает еще быстрее - уже в 3,5 раза.

#Россия #Погода #глобальное потепление #изменение климата #прогноз #наш эксклюзив
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