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«Солнцепек» сжег боевиков в укреплениях Харьковской области

Укрытия с живой силой неприятеля обнаружили военнослужащие группировки войск «Север» в ходе разведывательных мероприятий.
2024-11-11 16:53:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России заявляет об уничтожении украинских боевиков, занявших укрытия в Харьковской области. Их поразил расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Укрытия с живой силой противника обнаружила разведка группировки войск «Север», уточнило ведомство и продемонстрировало видео с результатами боевой работы военнослужащих.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника», - говорится в сообщении.

Расчет ТОС-1А «Солнцепек» поразил укрытия ВСУ. Средства объективного контроля зафиксировали последствия попаданий.

Тяжелые огнеметные системы уничтожают противника не осколками, а высочайшими температурами и давлением. При взрыве образуется зона повышенного давления, которая сжигает кислород.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #спецоперация #Солнцепек
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