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В Рособрнадзоре рассказали об устранении «хаоса» в школьных учебниках

В каждой предметной области будет не более трех линеек учебников, которые образовательная организация может выбрать, объяснил Анзор Музаев.
Владимир Рубанов 2024-11-11 16:49:50
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Минпросвещения и его подведомственные учреждения последние несколько лет работают над уменьшением перечня учебников по всем предметам, рассказал «Звезде» руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев.

«То безобразие, которое было, связанное с тем, что по тому или иному предмету были сотни линеек учебников, не приводило ни к повышению качества образования в целом в стране и в отдельно взятой организации. Приводило к хаосу и непониманию со стороны и учителей, и родителей. Сейчас перечни, если не ошибаюсь, утверждены», - сообщил глава Рособрнадзора.

В каждой предметной области будет не больше трех линеек учебников, которые образовательная организация может выбрать, объяснил Музаев, отвечая на вопрос о том, каким будет единый учебник по русскому языку. И в этих трех учебниках будет единая логика освоения тех или иных тем в определенном возрасте.

«То есть в одной школе материал по одному предмету изучили в 7-м классе, а в другой только в 9-м - это в прошлой жизни, так скажем. Такого больше не будет», - заверил глава Рособрнадзора.

Работа по переходу на новые учебники непростая, добавил Музаев. Специалисты должны успеть определиться с перечнем, выпустить качественный учебник, пройти апробацию, и после этого книжки должны попасть в школу.

Владимир Путин на прошлой неделе поддержал идею создания единого учебника по русскому языку. Президент подчеркнул, что именно русский язык во многом определяет духовную и национальную идентичность граждан. И из этого следует исходить при составлении программ общего образования.

#дети #образование #русский язык #Школы #наш эксклюзив #учебники #Анзор Музаев #Минпросвещения РФ
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