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ВСУ потеряли более 300 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Также удалось уничтожить 12 единиц украинской бронетехники, включая один танк.
2024-11-11 15:08:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о потерях противника за сутки боевых действий на Курском направлении. 

Неприятель потерял более 300 боевиков. Также российское оборонное ведомство сообщает об уничтожении 12 единиц бронетехники ВСУ. В это число входят танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и восемь других боевых бронированных машин. 

Кроме этого, удалось уничтожить три орудия полевой артиллерии, миномет и семь автомобилей. 

Сообщается, что пятеро украинских военнослужащих сдались в российский плен.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-28 ударил ракетами по боевикам и опорнику ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #ВСУ #Потери противника #Курское направление
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