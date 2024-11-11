ВСУ потеряли более 300 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Минобороны России сообщает о потерях противника за сутки боевых действий на Курском направлении.
Неприятель потерял более 300 боевиков. Также российское оборонное ведомство сообщает об уничтожении 12 единиц бронетехники ВСУ. В это число входят танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и восемь других боевых бронированных машин.
Кроме этого, удалось уничтожить три орудия полевой артиллерии, миномет и семь автомобилей.
Сообщается, что пятеро украинских военнослужащих сдались в российский плен.
Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-28 ударил ракетами по боевикам и опорнику ВСУ в Курской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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