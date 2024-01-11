Работающие россияне назвали оптимальной пенсию в 50 тысяч рублей

Пенсия в 50 тысяч рублей, по мнению работающих россиян, была бы оптимальной. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервиса по поиску работы. Согласно исследованиям, в которых приняли участие 1,6 тысячи человек, запрашиваемая сумма варьируется в зависимости от региона проживания, возраста и текущих доходов.

Кроме того, выяснилось, что финансовые аппетиты будущих пенсионеров из Москвы превышают запросы петербуржцев, а мужчины хотели бы получать больше женщин. Так, столичного жителя устроили бы 51,5 тысячи рублей, Санкт-Петербурга - 49 тысяч, Ярославля - 43,8 тысячи рублей ежемесячно.

С 1 декабря прошлого года Росстат усовершенствовал методику статистического учета пенсионеров и их доходов. Новые формы учета данных будут более детально отражать все виды пенсионного обеспечения в России. На основании полученных данных можно будет более точно рассчитать индексацию выплат пенсионерам в одном или нескольких регионах.