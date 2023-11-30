Экономист Гиринский, заявил, что Росстат пересчитает пенсионеров по новым формам
С 1 декабря Росстат усовершенствует методику статистического учета пенсионеров и их доходов.
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С 1 декабря текущего года Росстат усовершенствует методику статистического учета пенсионеров и их доходов. Новые формы учета данных будут более детально отражать все виды пенсионного обеспечения на территории России. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил экономист Андрей Гиринский.
Он отметил, что формы статистического наблюдения, которые генерирует Росстат, позволяют более точно оценить нагрузку по выплатам в рамках макроэкономической модели и в региональном разрезе.
На основании полученных данных можно более точно рассчитать индексацию выплат пенсионерам в одном или нескольких регионах.