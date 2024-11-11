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Автоюрист объяснил, куда обратиться с ложным штрафом за езду без ремня

В настоящее время в Москве действуют камеры, завязанные на работе искусственного интеллекта, которые находятся в процессе обучения, тем не менее вероятность их ошибки ничтожна.
Елизавета Кондрикова 2024-11-11 15:26:55
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В случае несогласия водителя с постановлением, которое указывает на то, что он ехал за рулем непристегнутым, следует подать жалобу через сайт «Госуслуги», МАДИ или «Мос.ру». Если на видео однозначно или даже сомнительно видно, что ремень присутствует, то велики шансы, что постановление признают незаконным или отменят, рассказал в беседе со «Звездой» автоюрист Лев Воропаев.

Эксперт объяснил подобные случаи ошибок в функционировании камер тем, что они завязаны на работе искусственного интеллекта. Тем не менее вероятность ложного штрафа очень мала.

«Все это процесс обучения, поэтому и необходимо определенное время, чтобы поправить данные недостатки у искусственного интеллекта, чтобы он более точно выявлял те или иные правонарушения, в данном случае выявлял именно пристегнутый ремень водителя либо пассажира в транспортном средстве», - сказал автоюрист.

Если у водителя нет возможности отправить жалобу в электронном виде, он может это сделать простым почтовым отправлением или занести свое заявление непосредственно в Госавтоинспекцию, уточняет Лев Воропаев.

«Если не доверяете вышестоящему должностному лицу, которое будет рассматривать данную жалобу, можно обратиться в районный суд по месту нарушения и непосредственно в этот районный суд подать жалобу», - добавил специалист.

Напомним, что в столице в прошлом году камеры с нейросетью научились ловить в том числе непристегнутых пассажиров. Причем в случае, если это ПДД будет нарушено, штраф выпишут не на пассажира, а на владельца транспортного средства.

#Автомобили #наш эксклюзив #штрафы #ремень безопасности #госавтоинспекция #автоюрист #непристегнутый ремень
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