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Песков назвал ответ на попытки добиться разрешения дальних ударов для ВСУ

По словам пресс-секретаря, европейские руководители продолжают свою линию - добиваться стратегического поражения нашей страны.
Владимир Рубанов 2024-11-11 15:13:43
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Россия будет продолжать спецоперацию до выполнения всех своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения о том, что лидеры Британии и Франции могут обратиться к президенту США Джо Байдену, чтобы убедить его перед уходом с поста снять запрет ВСУ на удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории.

По словам Пескова, это снова демонстрирует, что европейские руководители продолжают свою линию - добиваться стратегического поражения нашей страны.

Москва в ответ продолжает специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей, отметил пресс-секретарь главы государства. По его словам, динамика в проведении СВО военным хорошо понятна и никакие отдельные виды вооружений уже ее не изменят.

Ранее помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США направят $6 млрд Украине до инаугурации Трампа.

А Франция и Великобритания собираются предпринять «последнюю попытку» убедить американского президента снять ограничение на удары дальнобойными ракетами вглубь России до того, как США возглавит Дональд Трамп, сообщала The Telepraph.

Такой шаг сохранит «внешнеполитическое наследие Байдена», считают французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер.

 

#Франция #Украина #сша #Дональд Трамп #ВСУ #Великобритания #Storm Shadow #Дмитрий Песков
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