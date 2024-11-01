Попова заявила о росте устойчивости патогенов к антибиотикам

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что устойчивость микроорганизмов к антибиотикам и дезинфицирующим средствам возрастает. Она отметила, что это усугубляет нынешнюю эпидемиологическую обстановку, передает Life.

«Нынешняя эпидемическая ситуация усугубляется нарастанием лекарственной устойчивости патогенных микроорганизмов, возбудителей», - следует из ее выступления на конгрессе «Покровские чтения».

В таком положении врачу необходимо назначать рациональные терапии, в частности антибактериальную и по пресечению осложнений коронавируса, утверждает Попова.

Ранее издание Bild сообщало, что повсеместное применение антибиотиков приводит к снижению их эффективности. В будущем это может стать большой проблемой и привести к смерти миллионов человек.