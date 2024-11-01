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Попова заявила о росте устойчивости патогенов к антибиотикам

Такое явление усугубляет эпидемиологическую ситуацию.
Карина Тазетдинова 2024-11-01 11:45:27
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что устойчивость микроорганизмов к антибиотикам и дезинфицирующим средствам возрастает. Она отметила, что это усугубляет нынешнюю эпидемиологическую обстановку, передает Life

«Нынешняя эпидемическая ситуация усугубляется нарастанием лекарственной устойчивости патогенных микроорганизмов, возбудителей», - следует из ее выступления на конгрессе «Покровские чтения».

В таком положении врачу необходимо назначать рациональные терапии, в частности антибактериальную и по пресечению осложнений коронавируса, утверждает Попова.

Ранее издание Bild сообщало, что повсеместное применение антибиотиков приводит к снижению их эффективности. В будущем это может стать большой проблемой и привести к смерти миллионов человек.

#в стране и мире #коронавирус #здоровье #роспотребнадзор #анна попова #антибиотики #микроорганизмы
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