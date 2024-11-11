В ЕГЭ по физике, химии и биологии могут ввести практическую часть

Форма сдачи Единого государственного экзамена по естественно-научным дисциплинам может измениться, заявили в Рособрнадзоре. По таким предметам, как физика, химия и биология, планируется ввести практическую часть. Сейчас данная идея обсуждается среди экспертов и разрабатывается в ФИПИ.

«Возможно, будет пилот в нескольких субъектах в ближайшем будущем в апробационном режиме», - уточнил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями учащихся.

По его словам, пока не все российские регионы готовы организовать экзамен в новом формате из-за особенностей материально-технической базы, но условия проведения ЕГЭ должны быть равными для всех выпускников.

Ранее сообщалось, что в Госдуме не поддержали законопроект об альтернативе ЕГЭ. Решение объяснялось тем, что это может создать неравные условия при поступлении в вузы. В частности, в Госдуме призвали заменить единый экзамен на традиционную аттестацию.