Песков: спецслужбы доложили Путину о предотвращении угона вертолета

Российскому лидеру Владимиру Путину доложили о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности сорвали операцию украинской разведки по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Специальные службы в первую очередь перед тем, как опубличить эту информацию, докладывали Верховному главнокомандующему», - сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, сегодня утром в ФСБ РФ сообщили о предотвращенной попытке угона вертолета. Украинские спецслужбы пытались завербовать российского летчика через мессенджер. По задумке ГУР, военный также должен был отравить своих сослуживцев.

Однако этот замысел не был осуществлен. Более того, в ходе оперативной игры российские контрразведчики вскрыли позиции вражеской ПВО. По ним ВС РФ нанесли удар.