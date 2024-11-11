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Песков: спецслужбы доложили Путину о предотвращении угона вертолета

Президенту сообщили о сорванной операции украинской разведки до того, как опубличить информацию о ней.
Сергей Лебедев 2024-11-11 13:33:21
© Фото: ФСБ России

Российскому лидеру Владимиру Путину доложили о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности сорвали операцию украинской разведки по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Специальные службы в первую очередь перед тем, как опубличить эту информацию, докладывали Верховному главнокомандующему», - сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, сегодня утром в ФСБ РФ сообщили о предотвращенной попытке угона вертолета. Украинские спецслужбы пытались завербовать российского летчика через мессенджер. По задумке ГУР, военный также должен был отравить своих сослуживцев.

Однако этот замысел не был осуществлен. Более того, в ходе оперативной игры российские контрразведчики вскрыли позиции вражеской ПВО. По ним ВС РФ нанесли удар.

#в стране и мире #вертолет #ФСБ #Кремль #Владимир Путин #Дмитрий Песков #Президент #Ми-8МТПР-1 #угон
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