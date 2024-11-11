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ВС РФ нанесли удар по месту проведения испытаний ракет «Сапсан» ВСУ

Также нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотников, арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ.
2024-11-11 12:36:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие нанесли удар по цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет «Сапсан». Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

Кроме того, в течение суток ВС РФ били по военным аэродромам, цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотников, арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ, скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили четыре французские корректируемые авиабомбы Hammer и 39 беспилотников самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны сообщили, что ВС РФ освободили Колесниковку в Харьковской области. Населенный пункт был взят под контроль подразделениями группировки войск «Запад».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
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