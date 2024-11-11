МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сигэру Исибу избрали новым премьером Японии

За пост главы правительства он соперничал с лидером Конституционно-демократической партии Есихико Нодой.
Ирина Егорова 2024-11-11 11:20:08
© Фото: POOL Keystone Press Agency Global Look Press

Действующий глава правительства Японии Сигэра Исиба одержал победу на выборах премьер-министра страны. По результатам голосования он переизбран на эту должность.

Во втором туре конкуренцию Исибе составлял глава основной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии Есихико Нода. Исиба набрал  221 голос, а Нода - 160 голосов депутатов.

Утром 11 ноября правительство Японии во главе с Исибой ушло в отставку. Выборы прошли на особой сессии парламента.

В ближайшее время Исиба сформирует новое правительство. До этого Исиба занимал пост министра обороны Японии. 

#в стране и мире #Япония #Выборы #голосование #премьер-министр #правительство #Сигэру Исиба
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 