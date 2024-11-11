Сигэру Исибу избрали новым премьером Японии

Действующий глава правительства Японии Сигэра Исиба одержал победу на выборах премьер-министра страны. По результатам голосования он переизбран на эту должность.

Во втором туре конкуренцию Исибе составлял глава основной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии Есихико Нода. Исиба набрал 221 голос, а Нода - 160 голосов депутатов.

Утром 11 ноября правительство Японии во главе с Исибой ушло в отставку. Выборы прошли на особой сессии парламента.

В ближайшее время Исиба сформирует новое правительство. До этого Исиба занимал пост министра обороны Японии.