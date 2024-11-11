Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии с действующим главой Сигэру Исибой ушло в отставку перед выборами премьер-министра в парламенте страны, сообщило Kyodo.
«Первый кабинет Исибы подал в отставку на внеочередном заседании утром 11 сентября», — следует из сообщения.
Известно, что выборы пройдут в понедельник на особой сессии парламента. Предположительно голосование будет проходить в два тура из-за того, что ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов.
Правящая партия претерпела большую потерю мест в парламенте, они получили 191 место вместо 247. При этом, у Сигэру Исибы много шансов быть переизбранным на этот пост.
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