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Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Выборы пройдут в понедельник на особой сессии парламента.
Карина Тазетдинова 2024-11-11 04:58:31
© Фото: Stanislav Kogiku Keystone Press Agency Globallookpress

Правительство Японии с действующим главой Сигэру Исибой ушло в отставку перед выборами премьер-министра в парламенте страны, сообщило Kyodo.

«Первый кабинет Исибы подал в отставку на внеочередном заседании утром 11 сентября», — следует из сообщения.

Известно, что выборы пройдут в понедельник на особой сессии парламента. Предположительно голосование будет проходить в два тура из-за того, что ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов.

Правящая партия претерпела большую потерю мест в парламенте, они получили 191 место вместо 247. При этом, у Сигэру Исибы много шансов быть переизбранным на этот пост.

#Япония #Выборы #правительство #Сигэру Исибы
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