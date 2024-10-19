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На мотоциклах и багги: военные «курьеры» рассказали о своей работе в ДНР

Бойцы подвозят на передовую медикаменты, провизию, одежду и боекомплекты.
Анастасия Авсюк 2024-10-19 09:42:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На багги, мотоциклах и при помощи дронов и даже робота российские военнослужащие доставляют на передовую боеприпасы, провизию, медикаменты и одежду. Работа военных «курьеров» сложна и крайне опасна.

Из тыла на самый горячий участок линии боевого соприкосновения, по разбитой дороге и под прицелом вражеских дронов - в такой обстановке за рулем приходится проводить целые дни бойцу с позывным «Шахтер».

«Надо все чаще и чаще подвозить, причем все больше. Боекомплект, естественно, одежду бойцам, потому что сейчас холодает, топливо на генераторы», - добавил водитель багги.

Ездить приходится по несколько раз в день. Бойцы на легком транспорте всегда работают в паре, если вдруг напарнику понадобится помощь – второй сможет вытащить.

Но багги и мотоциклы - не единственный способ доставки. Бойцы 110-й бригады группировки войск «Юг» доставляют продукты на передний край при помощи дронов. Оператор БПЛА крепит к аппарату полезный груз, беспилотник взлетает, подлетает к позициям российских бойцов и прицельно сбрасывает «доставку».

Бойцу с позывным «Альпинист», например, привычнее за рулем мотоцикла. Несмотря на серьезное ранение в ногу, всегда везет много, вес груза иногда доходит до полусотни килограммов.

Российские военнослужащие доставляют провизию и на электрической тележке. Она способна перевозить вес в 300 килограммов, но расстояния преодолевает меньшие – сигнал теряется после трех километров. В одну сторону – боеприпасы и провиант, на обратном пути, если необходимо, эвакуируют раненых.

Бойцы тыловых подразделений постоянно стараются придумывать новые способы доставки продуктов, пробуют разные средства и упаковку, каждый выезд – большой риск, но без стабильного снабжения не может быть побед. Здесь каждый прекрасно понимает, насколько их труд необходим на передовой.

 

 

 

#ДНР #курьер #боекомплект #провизия
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