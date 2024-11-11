Новый министр обороны Израиля заявил о разгроме «Хезболлы»

Израиль разгромил военизированную шиитскую организацию «Хезболла». Об этом заявил новый министр обороны страны Исраэль Кац. По его словам, главным достижением стала ликвидация лидера ливанского движения Хасана Насраллы.

«Теперь наша задача - продолжать оказывать давление, чтобы получить плоды этой победы», - цитирует Reuters слова Каца.

Министр обороны добавил, что Израиль не намерен вмешиваться во внутреннюю политику Ливана.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта. Его сменил Исраэль Кац, который сразу же после своего назначения заявил, что главными целями войны являются разгром «Хезболлы» и возвращение всех заложников, захваченных ХАМАС.