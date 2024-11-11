МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Новый министр обороны Израиля заявил о разгроме «Хезболлы»

Исраэль Кац заявил, что Израиль продолжит оказывать давление.
Сергей Лебедев 2024-11-11 11:02:11
© Фото: Taha Abu Hussein, Keystone Press Agency, Globallookpress

Израиль разгромил военизированную шиитскую организацию «Хезболла». Об этом заявил новый министр обороны страны Исраэль Кац. По его словам, главным достижением стала ликвидация лидера ливанского движения Хасана Насраллы.

«Теперь наша задача - продолжать оказывать давление, чтобы получить плоды этой победы», - цитирует Reuters слова Каца.

Министр обороны добавил, что Израиль не намерен вмешиваться во внутреннюю политику Ливана.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта. Его сменил Исраэль Кац, который сразу же после своего назначения заявил, что главными целями войны являются разгром «Хезболлы» и возвращение всех заложников, захваченных ХАМАС.

#Израиль #Хезболла #министр обороны #разгром #Исраэль Кац
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 