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Политолог Перенджиев: протесты фермеров в Германии скажутся на экономике ЕС

Фермеры в Германии протестуют из-за планов кабмина отменить субсидии на дизельное топливо для аграриев.
Ян Брацкий 2024-01-11 11:11:01
© Фото: Sina Schuldt, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Массовые протесты фермеров в Германии могут вызвать перебои с поставками военной и прочей помощи киевскому режиму, а также сказаться на состоянии экономики всего Евросоюза. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Железнодорожный и автомобильный транспорт - это кровеносная система экономики. Если транспорт не ходит, то экономика встает. Это не просто ущерб, а откат назад. Это ударит по всему ЕС и по всем элементам помощи Киеву, которую осуществляет Запад. Я полагаю, что на Украине скоро начнется вой от событий в Германии», - предположил Перенджиев.

Массовые протесты аграриев продолжаются в Германии несколько дней. Бастующие вывели на улицы городов сельхозтехнику и заблокировали дороги. Демонстранты выступают против планов бундестага отменить субсидии на дизельное топливо и льготное налогообложение сельскохозяйственного транспорта. Недавно к забастовке присоединились машинисты и владельцы частных продуктовых магазинов.

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