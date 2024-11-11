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Шольц выступил против владения Германией ядерным оружием

Ранее Зеленский заявлял, что страны НАТО должны нанести «превентивные» удары по России.
Карина Тазетдинова 2024-11-11 01:10:32
© Фото: Carsten Koall dpa Globallookpress

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против обладания ФРГ атомным оружием, заявил заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

«Канцлер чётко выступает против использования ядерного оружия», - ответил представитель правительства на слова Зеленского о «превентивном ударе» по России.

Напомним, что Зеленский в ходе выступления в Австралии по видеосвязи, заявил, что страны НАТО должны нанести «превентивные» удары по РФ. Его пресс-секретарь по пытался оправдаться, заявив, что эти слова не призывали к ядерным ударам по России. По его словам, Зеленский имел ввиду санкции.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по поводу сокращения ядерного оружия.

#Россия #НАТО #сша #Германия #ФРГ #Олаф Шольц #атомное оружие
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