Шольц выступил против владения Германией ядерным оружием

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против обладания ФРГ атомным оружием, заявил заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

«Канцлер чётко выступает против использования ядерного оружия», - ответил представитель правительства на слова Зеленского о «превентивном ударе» по России.

Напомним, что Зеленский в ходе выступления в Австралии по видеосвязи, заявил, что страны НАТО должны нанести «превентивные» удары по РФ. Его пресс-секретарь по пытался оправдаться, заявив, что эти слова не призывали к ядерным ударам по России. По его словам, Зеленский имел ввиду санкции.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по поводу сокращения ядерного оружия.