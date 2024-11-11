МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Т-72Б3М уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении

Уничтожение опорного пункта и минометного расчета ВСУ позволило штурмовикам провести наступательные действия.
2024-11-11 12:06:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и минометный расчет ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых подразделений на Красноармейском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры с боевой работой военнослужащих.

Танкисты получили разведданные с помощью беспилотников. Прибыв на огневую позицию, экипаж успешно поразил укрепления противника. Огонь корректировался с помощью беспилотников. Средства объективного контроля зафиксировали результаты попаданий.

На записи видно, что танк тщательно замаскирован и защищен. На случай атаки БПЛА на машинах установлены антидроновые навесы. Уничтожение опорного пункта и минометного расчета ВСУ позволило штурмовикам провести наступательные действия и выполнить поставленные перед ними боевые задачи.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Т-72 #танки #МО РФ #Центр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 