Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и минометный расчет ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых подразделений на Красноармейском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры с боевой работой военнослужащих.

Танкисты получили разведданные с помощью беспилотников. Прибыв на огневую позицию, экипаж успешно поразил укрепления противника. Огонь корректировался с помощью беспилотников. Средства объективного контроля зафиксировали результаты попаданий.

На записи видно, что танк тщательно замаскирован и защищен. На случай атаки БПЛА на машинах установлены антидроновые навесы. Уничтожение опорного пункта и минометного расчета ВСУ позволило штурмовикам провести наступательные действия и выполнить поставленные перед ними боевые задачи.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.