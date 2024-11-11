Аэропорт Саратова «Гагарин» временно закрыт на отправку и прием рейсов

Аэропорт Саратова «Гагарин» временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации. Особый режим работы введен с 10.00 11 ноября.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - сообщили в Росавиации.

В ведомстве не уточнили, почему работа аэропорта была приостановлена.

Ранее подобные ограничения вводились в аэропорту Казани из-за соображений безопасности.