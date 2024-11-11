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Аэропорт Саратова «Гагарин» временно закрыт на отправку и прием рейсов

Главный приоритет - это безопасность полетов, сообщили в Росавиации.
Ирина Егорова 2024-11-11 10:34:15
© Фото: J.W.Alker, imageBROKER, Globallookpress

Аэропорт Саратова «Гагарин» временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации. Особый режим работы введен с 10.00 11 ноября. 

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - сообщили в Росавиации.

В ведомстве не уточнили, почему работа аэропорта была приостановлена.

Ранее подобные ограничения вводились в аэропорту Казани из-за соображений безопасности.

#самолеты #Гагарин #Саратов #безопасность #рейсы #ограничения #росавиация
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