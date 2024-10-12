В аэропорту Казани ввели временные ограничения

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы из соображений безопасности, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 08:40 МСК, 12 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

В Росавиации не уточнили, почему работа аэропорта была приостановлена. В ведомстве также вновь подчеркнули, что безопасность полетов является главным приоритетом.

Ранее подобные ограничения в аэропорту Казани вводились в середине прошлой недели.