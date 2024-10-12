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В аэропорту Казани ввели временные ограничения

По сообщению пресс-службы Росавиации, ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.
Елизавета Кондрикова 2024-10-12 09:30:07
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы из соображений безопасности, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 08:40 МСК, 12 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

В Росавиации не уточнили, почему работа аэропорта была приостановлена. В ведомстве также вновь подчеркнули, что безопасность полетов является главным приоритетом. 

Ранее подобные ограничения в аэропорту Казани вводились в середине прошлой недели.

#Аэропорт #полеты #казань #ограничения #росавиация
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