Конструктор ОКБ Сухого показал вычислитель Су-57

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Отличается малой заметностью и повышенной маневренностью. Корреспондент «Звезды» Андрей Вакула пообщался с заместителем главного конструктора информационно-управляющих систем ОКБ Сухого Александром Дибиным.

«Вся информация, которая существует на борту, - от оптиколокационной станции, радиолокационная станция, система управления оружием, навигация, система разведки. Информация стекается внутрь этого вычислителя», - объясняет Дибин.

Сегодня 85 лет исполняется ведущему российскому разработчику боевых авиационных комплексов ОКБ Сухого. Су-2 - первый самолет, который разработали под руководством Павла Сухого. В 1936 году начали конструирование, и уже спустя несколько лет самолет сошел с конвейера. Потом участвовал в Великой Отечественной.

«Впереди сидел летчик, в задней оборонительной турели - стрелок-радист. Самолет изначально планировался цельнометаллический. Должна была быть прогрессивная конструкция. Но в стране был дефицит алюминия - цельнометаллическим было только крыло. Фюзеляж - из дерева», - рассказывает инженер-конструктор ОКБ Сухого Константин Голубкин.

Су-2 - бомбардировщик, штурмовик и ближний разведчик. Таких самолетов выпустили больше 800. Они участвовали в боях под Сталинградом и на Кубани. После Су-2 Павел Сухой создал еще несколько штурмовиков, а в 1949-м его конструкторское бюро закрыли. Тогда думали, что боевые самолеты не нужны, после войны другие приоритеты - поднимать экономику. А мировая авиация набирала обороты. В 1953 году ОКБ Сухого опять открывают. Началась эра сверхзвуковых реактивных истребителей.

«Самолет смог перевыполнить техзадание. Вместо заложенной скорости - 1 800 км/ч смог показать более 2 000 км/ч. На основе Су-7Б было создано множество модификаций», - говорит инженер-конструктор ОКБ Сухого Михаил Калинин.

ОКБ Сухого - это не только конструкторское бюро, но также стендовый комплекс и летно-испытательная база. Вместе с серийными заводами объединенной авиастроительной корпорации в Комсомольске-на-Амуре и Новосибирске обеспечивают Вооруженные силы передовыми самолетами.

«Одно из актуальнейших направлений - повышение боевых возможностей и совершенствование существующих самолетов под задачи специальной военной операции. И работать на опережение, противодействие конкурентам. Другое направление - перспективная авиационная техника. Работаем над созданием авиационных систем беспилотных и пилотируемых. И совместная работа тех и других», - рассказывает главный конструктор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

Су-34 сейчас бьют врага в зоне СВО. Истребители-бомбардировщики наносят удары, используя арсенал современного вооружения - от высокоточных ракет до бомб всех калибров.

А «Грачами» называют Су-25. Самолеты всепогодные. Ночь, плохая видимость - все нипочем. Новая электроника и тепловизорные приборы с многократным увеличением позволяют обнаружить живую силу и технику противника на расстоянии восьми километров. Также «Грачи» участвуют в Парадах Победы - пролетают над Красной площадью и рисуют в небе флаг России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.