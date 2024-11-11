Расчет РСЗО «Град» уничтожил позиции ВСУ на Часовярском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» армейского корпуса «Южной» группировки войск уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ на Часовярском направлении спецоперации. Цель выявили с воздуха. Операторы дронов-разведчиков передали точные координаты боевым расчетам РСЗО. Решающую роль для результата боевой работы играет точность наведения.

Совершив марш на позиции, артиллеристы развернули установку «Град» и произвели залп, в результате которого поразили опорный пункт ВСУ и не менее 20 боевиков.

«Я награжден Георгиевским крестом IV степени. Пришла цель, выехали, отработали и поразили живую силу противника. Дали возможность продвинуться нашим войскам. Я своим товарищам хочу пожелать здоровья, терпения и всем вернуться домой. Победа будет за нами», - рассказал командир боевой машины с позывным Пегас.

После нанесения удара расчеты РСЗО «Град» покинули огневую позицию, чтобы уйти из-под возможного ответного удара.

Заряжание боевой машины военнослужащие производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые рубежи, откуда бьют по вновь выявленным целям.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.