Экипажи Т-72Б3М поддерживают огнем мотострелков на Донецком направлении

Танкисты 1-й Славянской мотострелковой бригады 1-го Армейского корпуса продолжают эффективно уничтожать подразделения ВСУ на Донецком направлении. Кадры их боевой работы предоставило Минобороны России.
Экипажи машин Т-72Б3М активно применяют для разведки малогабаритные беспилотные летательные аппараты. Это позволяет находить цели и не рисковать при этом попасть под огонь противотанковых средств противника.
После того как цель найдена, бойцы наносят удары по огневым точкам и опорным пунктам боевиков, помогая наступать мотострелковым подразделениям.
При первой возможности танкисты выходят к вражеским позициям, работая прямой наводкой по опорным пунктам для подавления живой силы и поддержки штурмовых групп.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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