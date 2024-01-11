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Экипажи Т-72Б3М поддерживают огнем мотострелков на Донецком направлении

Танкисты активно применяют для разведки малогабаритные беспилотные летательные аппараты.
2024-01-11 06:50:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Танкисты 1-й Славянской мотострелковой бригады 1-го Армейского корпуса продолжают эффективно уничтожать подразделения ВСУ на Донецком направлении. Кадры их боевой работы предоставило Минобороны России.

Экипажи машин Т-72Б3М активно применяют для разведки малогабаритные беспилотные летательные аппараты. Это позволяет находить цели и не рисковать при этом попасть под огонь противотанковых средств противника.

После того как цель найдена, бойцы наносят удары по огневым точкам и опорным пунктам боевиков, помогая наступать мотострелковым подразделениям.

При первой возможности танкисты выходят к вражеским позициям, работая прямой наводкой по опорным пунктам для подавления живой силы и поддержки штурмовых групп.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #танкисты #Т-72Б3М #донецкое направление #1-й армейский корпус #1-я Славянская мотострелковая бригада
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