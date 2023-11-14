В стране и мире В Москве активировать пополнение «Тройки» можно будет прямо на турникетах Анна Назайкина Сейчас новую функцию проверяют, в тестировании принимают участие пассажиры. © Фото: DtRoad, Telegram Читайте нас на: Москвичи смогут активировать пополнение карты «Тройка» прямо на турникетах. Об этом говорится в сообщении столичного Дептранса. Заммэра города, руководитель департамента Максим Ликсутов уточнил, что сейчас новую функцию проверяют, в тестировании участвуют пассажиры. Было добавлено, что к настоящему моменту успешно прошли уже 30 тысяч активаций. «Совсем скоро пассажиры смогут пополнить баланс карты онлайн, а затем активировать его при проходе через турникет - больше не придется тратить время у желтых терминалов», - приводятся слова Ликсутова. Ранее сообщалось, что с 1 декабря у пассажиров московской подземки появится возможность оплачивать поездку «лицом». Экспертное мнение и аналитика