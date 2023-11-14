В Москве активировать пополнение «Тройки» можно будет прямо на турникетах
Сейчас новую функцию проверяют, в тестировании принимают участие пассажиры.
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Москвичи смогут активировать пополнение карты «Тройка» прямо на турникетах. Об этом говорится в сообщении столичного Дептранса.
Заммэра города, руководитель департамента Максим Ликсутов уточнил, что сейчас новую функцию проверяют, в тестировании участвуют пассажиры.
Было добавлено, что к настоящему моменту успешно прошли уже 30 тысяч активаций.
«Совсем скоро пассажиры смогут пополнить баланс карты онлайн, а затем активировать его при проходе через турникет - больше не придется тратить время у желтых терминалов», - приводятся слова Ликсутова.
Ранее сообщалось, что с 1 декабря у пассажиров московской подземки появится возможность оплачивать поездку «лицом».