Су-34 в сопровождении Су-35С ударил по противнику в Курской области

Российский истребитель Су-35С сопроводил бомбардировщик в небе над Курской областью, который наносил удары по противнику. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ и продемонстрировало кадры полетов.

«Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что Су-34 сбросил фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Выполнив задачу, самолеты вернулись на аэродром. По докладу разведки, цели были поражены. В Минобороны подчеркнули, что летчики выполняют боевую работу в любую погоду и независимо от времени суток. Применяются различные типы авиационных вооружений.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных объектов, имеет на вооружении ракеты различных классов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.