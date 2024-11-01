Штурмовики отточили навыки тактической стрельбы на полигоне в зоне СВО

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Центр» отработали навыки тактической стрельбы на полигоне в тыловом районе СВО. Кадры занятий публикует Министерство обороны России.

Тренировки прошли под руководством опытных инструкторов. В результате отработки упражнений до автоматизма оттачиваются практические навыки ведения огня. На занятиях учитывается опыт, полученный в зоне специальной военной операции. Особое внимание уделяется стрельбе из различных положений.

Занятия по тактической стрельбе проводил профессиональный стрелок, действующий инструктор Федерации служебно-прикладной подготовки силовых структур Марат Сутаев, который находил индивидуальный подход к каждому обучаемому. В ходе подготовки военнослужащие смогли понять, как легче двигаться с оружием на поле боя, как быстро и эффективно произвести точный выстрел из автомата.

Занятия проводились как индивидуально, так и в составе двоек и троек. Также на полигоне уделялось внимание занятиям по медицинской подготовке. Такие сборы проводятся регулярно, они позволяют передать весь передовой опыт и навыки действий штурмовых групп.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.