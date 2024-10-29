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Фрегат «Адмирал Горшков» зашел в тунисский порт Бизерта

Основная цель захода - участие российских моряков в памятных и церемониальных мероприятиях, посвященных 100-летию пребывания Русской эскадры в Тунисе и спуска Андреевского флага на ее кораблях.
2024-10-29 10:48:31
© Фото: Минобороны России

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков», выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, зашел в порт тунисского города Бизерта, сообщает пресс-служба флота.

В Тунисе пройдут протокольные мероприятия. В них примут участие командование корабля и представители российского посольства, а также Министерства национальной обороны и военно-морских сил Туниса, Российского центра науки и культуры.

Российские моряки поучаствуют в мероприятиях, посвященных 100-летию пребывания Русской эскадры в Тунисе и спуска Андреевского флага на ее кораблях.

Отряд кораблей Северного флота во главе с носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отправился в дальний поход 17 мая. В состав отряда кораблей также вошли средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» - головной фрегат проекта 22 350. Фрегаты данного проекта являются носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России. Имеют комплекс противолодочного вооружения и несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #фрегат #МО РФ #Адмирал Горшков
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