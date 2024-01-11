Ударная группа вертолетов угостила ракетами украинскую пехоту в зоне СВО

Ударная группа армейской авиации поразила скопление украинских боевиков и бронетехнику врага на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Авиаудар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния. В составе группы находились разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

Уточняется, что группа сопровождалась специалистами поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

Летчик вертолета Ми-35М заявил, что удар был нанесен с кабрирования. Авиационный наводчик доложил об успешном поражении цели.

Ранее сообщалось, что ударная группа армейской авиации уничтожила пехоту ВСУ на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.