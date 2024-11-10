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В Австралии рыбаки спасли вьетнамца, дрейфовавшего в океане 19 часов

Мужчина упал с балкера и дрейфовал в спасательном жилете в пяти километрах от берега.
Сергей Лебедев 2024-11-10 06:59:15
© Фото: Armin Floreth imageBROKER.com Globallookpress

У берегов Австралии спасли 20-летнего гражданина Вьетнама, который упал с балкера и 19 часов пробыл в открытом океане. Изнеможенного мужчину случайно обнаружили двое рыбаков, сообщает газета Mirror.

«Он был так изможден, что ему пришлось лечь на корму лодки, он сильно замерз, у него был слабый пульс, он был очень бледен», - рассказывает один из рыбаков.

Мужчину нашли в 5 километрах от берега. Он был в спасательном жилете, а в запечатанном пластиковом пакете у него лежали документы, бумажник и сигареты.

Спасенного вьетнамца доставили в больницу. У него диагностировано обезвоживание и переохлаждение.

Напомним, около месяца назад в Охотском море рыбаки обнаружили лодку, на которой 67 дней до этого пропали три человека - два родных брата и сын одного из них. Выжить удалось только 45-летнему Михаилу Пичугину. Он до последнего боролся за спасение, дрейфуя с телами родственников.

За время нахождения в открытом море мужчина потерял в весе около 50 килограммов. Недавно его выписали из больницы.

#в стране и мире #австралия #спасение #рыбак #дрейф
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