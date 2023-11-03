В США разрешили впервые казнить убийцу газообразным азотом

© Фото: Elmar Krenkel, imageBROKER.com, Global Look Press

В минувшую среду Верховный суд Алабамы разрешил казнить 58-летнего заключенного Кеннета Юджина Смита с использованием газообразного азота, сообщает FOX News. Мужчина был признан виновным в убийстве жены пастора в 1988 году. Теперь же он может стать в Соединенных Штатах первым, кого казнят с помощью азотной гипоксии.

«Хотя это постановление приближает штат к тому, чтобы стать первым, кто попытается казнить с использованием газообразного азота, по этому поводу, вероятно, возникнут дополнительные юридические споры», - отмечают в публикации.

Напомним, в прошлом году мужчину не смогли привести к высшей мере наказания. В ходе процедуры возникли проблем с введением капельницы в вены.

Позже Кеннет Юджин Смит отказался от укола, заявив, что это нарушает его права.