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КНДР подтвердила запуск межконтинентальной баллистической ракеты

По словам главы КНДР запуск МБР является справедливой и легитимной мерой.
Карина Тазетдинова 2024-10-31 06:49:20
© Фото: Defense Ministry, Keystone Press Agency, Global Look Press

По приказу главы КНДР Ким Чен Ына была запущена межконтинентальная баллистическая ракета, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Руководитель страны выступил с речью на месте испытаний вооружений. По его словам запуск ракеты является справедливой и легитимной мерой.

«Этот пуск - справедливая и полностью легитимная военная мера, которая показывает нашу решимость дать ответ врагам», - сказал Ким Чен Ын в ходе выступления.

Он заявил, что за последнее время в Северной Корее появилась угроза безопасности. Таким решением лидер КНДР хотел показать решимость дать отпор.

Ранее министр обороны Японии заявил, что высота полета запущенной ракеты КНДР более 7 тысяч километров. Это самый большой показатель за все время, сообщил телеканал NHK.

#МБР #ракета #КНДР #Ким Чен Ын #Северная Корея
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