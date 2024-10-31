КНДР подтвердила запуск межконтинентальной баллистической ракеты

По приказу главы КНДР Ким Чен Ына была запущена межконтинентальная баллистическая ракета, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Руководитель страны выступил с речью на месте испытаний вооружений. По его словам запуск ракеты является справедливой и легитимной мерой.

«Этот пуск - справедливая и полностью легитимная военная мера, которая показывает нашу решимость дать ответ врагам», - сказал Ким Чен Ын в ходе выступления.

Он заявил, что за последнее время в Северной Корее появилась угроза безопасности. Таким решением лидер КНДР хотел показать решимость дать отпор.



Ранее министр обороны Японии заявил, что высота полета запущенной ракеты КНДР более 7 тысяч километров. Это самый большой показатель за все время, сообщил телеканал NHK.