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В Канаде зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом

Заболевший является подростком. На данный момент выясняют источник заражения.
Игнат Далакян 2024-11-10 05:36:59
© Фото: IMAGO Markus Matzel Globallookpress

В Канаде впервые зафиксировали предполагаемый случай заражения человека птичьим гриппом H5. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Британской Колумбии.

«Человек в Британской Колумбии, предположительно, получил положительный результат теста на птичий грипп, вызванный вирусом гриппа H5», - говорится в заявлении канадской провинции.

Также отмечается, что это первое обнаружение предполагаемого заражения человеком этим вирусом в Канаде. Известно, что заболевший является подростком. Сейчас он получает необходимое лечение.

Источник заражения и лица, с кем контактировал инфицированный, на данный момент пока выясняются.

Ранее заведующий лабораторией эпизоотологии и мониторинга ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» Михаил Волков рассказал, что риск заболеваемости птичьим гриппом увеличивается осенью. По словам эксперта, это связано с периодом миграции.

#в стране и мире #Вирус #птичий грипп #Канада #заболевание #H5
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