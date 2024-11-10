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Неизвестные от лица властей Йемена потребовали у судна сменить курс

Уточняется, что инцидент произошел в районе 57 морских миль к юго-западу от Адена.
Глеб Владовский 2024-11-10 04:09:21
© Фото: Nils Kramer imageBROKER.com, Global Look Press

Неизвестные от имени властей Йемена потребовали у экипажа торгового судна сменить курс. Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«В UKMTO поступило сообщение о том, что торговое судно несколько раз вызывали по радиосвязи от лица, объявившего себя властями Йемена, и приказавшего экипажу изменить курс в районе 57 морских миль к юго-западу от Адена», - говорится в заявлении организации.

В UKMTO призвали соблюдать осторожность и сообщать о любых подозрительных действиях. В настоящее время проводится расследование инцидента.

В этом регионе инциденты с торговыми судами происходят довольно часто. Так, 3 августа поступило сообщение о нападении на торговое судно недалеко от порта Аден.

#в стране и мире #Йемен #Аден #торговое судно #UKMTO
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