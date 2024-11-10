Неизвестные от лица властей Йемена потребовали у судна сменить курс

Неизвестные от имени властей Йемена потребовали у экипажа торгового судна сменить курс. Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«В UKMTO поступило сообщение о том, что торговое судно несколько раз вызывали по радиосвязи от лица, объявившего себя властями Йемена, и приказавшего экипажу изменить курс в районе 57 морских миль к юго-западу от Адена», - говорится в заявлении организации.

В UKMTO призвали соблюдать осторожность и сообщать о любых подозрительных действиях. В настоящее время проводится расследование инцидента.

В этом регионе инциденты с торговыми судами происходят довольно часто. Так, 3 августа поступило сообщение о нападении на торговое судно недалеко от порта Аден.