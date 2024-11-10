Работу расчетов ЗРПК «Панцирь-С» в курском приграничье показали на видео

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск в приграничных районах Курской области. Работу подразделений показало Министерство обороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что у ЗРПК «Панцирь-С» имеется 12 зенитных ракет для уничтожения воздушных целей. Помимо этого, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 миллиметров с боекомплектом в 1 400 выстрелов.

Такое вооружение позволяет ЗРПК «Панцирь-С» поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.

Во время боевого дежурства расчеты постоянно меняют свои позиции. Прибыв на новое место, военнослужащие способны за 10 секунд из дежурного режима перейти в боевой.

Ранее «Панцирь-С» сбил иностранный дрон-разведчик на Ореховском направлении. Расчет уничтожил цель одной ракетой.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.