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«Панцирь-С» сбил на Ореховском направлении иностранный дрон-разведчик

Военнослужащие рассказали, что сейчас на этом направлении интенсивность работы стала ниже.
2024-10-30 06:11:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» сбил на Ореховском направлении в Запорожской области разведывательный беспилотник ВСУ иностранного производства. Об этом сообщило Минобороны России.

Расчет ЗРПК «Панцирь-С» группировки войск «Днепр» обнаружил цель и идентифицировал его как разведывательный дрон противника. Цель была захвачена. Потом расчет сбил аппарат одной ракетой.

Военнослужащие рассказали, что сейчас на этом направлении интенсивность работы стала ниже. По их словам, ВСУ применяет здесь меньше воздушных средств поражения.

Комплекс «Панцирь-С» может сопровождать до 12 целей и противодействовать комбинированным ударам с применением роя беспилотников и ракет.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #беспилотник #бпла #ВСУ #ЗРПК «Панцирь-С» #запорожская область #группировка войск «Днепр»
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