Подразделения ВС РФ не позволили неприятелю провести ротацию на Южнодонецком направлении. Как сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, таких попыток было 11. Части ВСУ безуспешно пытались сменить дислокацию в районе Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского и Приютного.

Представитель командования уточнил, что в отражении атаки ВСУ в районе Приютного участвовали российские мотострелки при поддержке артиллерии и вертолетов - наши позиции пытались штурмовать военнослужащие 127-й бригады теробороны. Кроме того, наши бойцы нанесли удары по 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ в районе Новомихайловки.

«Артиллерией группировки, барражирующими боеприпасами "Ланцет" и FPV-дронами уничтожены гаубицы иностранного производства FH-70 во Времевке, "Мста-Б" в Антоновке и Д-30 севернее Равнополя», - рассказал Гордеев.

По данным МО РФ, ВСУ потеряли на поле боя до 100 военнослужащих убитыми и ранеными.

Ранее сообщалось, как расчеты ЗРК «Тор» и ПЗРК «Игла» держат под контролем небо на Южнодонецком направлении, отражая атаки вражеских БПЛА и армейской авиации ВСУ.