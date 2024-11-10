МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Полиция Амстердама задержала более 50 участников пропалестинской акции

Местная прокуратура также поручила вывезти с места протеста 340 человек.
Карина Тазетдинова 2024-11-10 23:45:46
© Фото: Charles M Vella, Keystone Press Agency, Globallookpress

Полиция Амстердама задержала более 50 человек во время несанкционированного пропалестинского митинга в районе площади Дам.

«Сегодня днем ​​полиция произвела более 50 арестов на площади Дам и вокруг нее», - следует из сообщения в соцсети Х.

В заявлении указано, что по поручению прокуратуры правоохранительные органы вывезли с места демонстрации около 340 человек.

Отмечается, что демонстранты вышли на площадь, несмотря на запрет на проведение акций в эти выходные. Местной полиции пришлось задерживать людей и вывозить их с площади после того, как митингующие не среагировали на напоминание.

Власти Амстердама приняли решение продлить этот запрет до 14 ноября. Такое решение было принято после массовых нападений на фанатов футбольного клуба Израиля «Маккаби», после которых пострадали минимум десять человек.

#протест #митинги #полиция #Амстердам #пропалестинский митинг
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 