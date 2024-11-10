Полиция Амстердама задержала более 50 участников пропалестинской акции

Полиция Амстердама задержала более 50 человек во время несанкционированного пропалестинского митинга в районе площади Дам.

«Сегодня днем ​​полиция произвела более 50 арестов на площади Дам и вокруг нее», - следует из сообщения в соцсети Х.

В заявлении указано, что по поручению прокуратуры правоохранительные органы вывезли с места демонстрации около 340 человек.

Отмечается, что демонстранты вышли на площадь, несмотря на запрет на проведение акций в эти выходные. Местной полиции пришлось задерживать людей и вывозить их с площади после того, как митингующие не среагировали на напоминание.

Власти Амстердама приняли решение продлить этот запрет до 14 ноября. Такое решение было принято после массовых нападений на фанатов футбольного клуба Израиля «Маккаби», после которых пострадали минимум десять человек.