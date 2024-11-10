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В Амстердаме продлили срок запрета на публичные демонстрации

Ранее объявлялось о трехдневном ограничении демонстраций после драки израильских болельщиков с пропалестинскими активистами.
Таисия Кваша 2024-11-10 21:05:27
© Фото: Charles M Vella, Keystone Press Agency, Globallookpress

Мэрия Амстердама продлила запрет на публичные демонстрации до 14 ноября в связи с пропалестинскими настроениями в городе. Об этом заявили представители администрации голландской столицы в социальной сети X.

«Треугольник безопасности (орган между представителями прокуратуры, полиции и мэрии в Нидерландах - прим. ред.) решил, что чрезвычайное постановление будет продлено до 7 часов утра четверга, 14 ноября», - говорится в сообщении.

В воскресенье пропалестинские активисты собрались на центральной площади Дам, несмотря на введение запрета на протесты в городе. Полицейские напоминали об ограничениях, однако демонстранты не спешили уходить.

В этот четверг мэр Амстердама заявила о трехдневном запрете на публичные демонстрации в городе и введении дополнительных мер безопасности граждан после драки израильских футбольных фанатов с палестинскими демонстрантами.

#в стране и мире #Израиль #протесты #палестина #ограничения #Амстердам #Демонстрации
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