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В ХАМАС назвали имя нового лидера движения после Синвара

Новый глава будет избран после формирования условий для будущих выборов.
Таисия Кваша 2024-11-10 19:20:47
© Фото: Ashraf Amra, Keystone Press Agency, Globallookpress

Палестинское движение ХАМАС намерено назначить члена политбюро Халиля аль-Хейю новым главой организации. Об этом сообщило издание Asharq Al-Awsat.

Отмечается, что после смерти предыдущего лидера Синвара правлением движения осуществляется коллективно. Однако следующий глава будет избран, если руководство сформирует условия для будущих выборов лидера.

Халиль аль-Хейя занимается развитием ключевых направлений политики движения ХАМАС, а также возглавляет переговорную группу по прекращению огня в Газе.

Напомним, что в октябре ХАМАС подтвердил смерть лидера организации Яхьи Синвара. Член политбюро Халиль аль-Хейя в телеобращении заявил, что смерть Синвара ещё больше сплотит сторонников движения.

#Израиль #ЦАХАЛ #ХАМАС #сектора Газа #политбюро ХАМАС
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