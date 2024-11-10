В ХАМАС назвали имя нового лидера движения после Синвара

Палестинское движение ХАМАС намерено назначить члена политбюро Халиля аль-Хейю новым главой организации. Об этом сообщило издание Asharq Al-Awsat.

Отмечается, что после смерти предыдущего лидера Синвара правлением движения осуществляется коллективно. Однако следующий глава будет избран, если руководство сформирует условия для будущих выборов лидера.

Халиль аль-Хейя занимается развитием ключевых направлений политики движения ХАМАС, а также возглавляет переговорную группу по прекращению огня в Газе.

Напомним, что в октябре ХАМАС подтвердил смерть лидера организации Яхьи Синвара. Член политбюро Халиль аль-Хейя в телеобращении заявил, что смерть Синвара ещё больше сплотит сторонников движения.