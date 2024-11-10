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МО РФ: пять человек пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Подмосковье

Всего противник применил 84 беспилотных летательных аппарата самолетного типа дальнего действия.
2024-11-10 17:00:24
© Фото: ТРК «Звезда»

Киевский режим ночью и утром 10 ноября нанес массированный удар гражданской инфраструктуре на территории России. В результате атаки пострадали пять человек. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Противник использовал 84 беспилотных летательных аппарата самолетного типа дальнего действия. Цель атаки - нанесение ущерба гражданским объектам в Московской области.

Как заявили в оборонном ведомстве, все воздушные цели были подавлены и сбиты с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Так, в Раменском районе Подмосковья уничтожено и подавлено 34 беспилотника.

«Силы противовоздушной обороны и РЭБ Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают отслеживать воздушную обстановку и нести круглосуточное дежурство», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что утром дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники в Московской области. Над регионом перехватили 34 вражеских БПЛА.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

 

#армия #Минобороны РФ #беспилотники #РЭБ #Подмоковье
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