МО РФ: пять человек пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Подмосковье

Киевский режим ночью и утром 10 ноября нанес массированный удар гражданской инфраструктуре на территории России. В результате атаки пострадали пять человек. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Противник использовал 84 беспилотных летательных аппарата самолетного типа дальнего действия. Цель атаки - нанесение ущерба гражданским объектам в Московской области.

Как заявили в оборонном ведомстве, все воздушные цели были подавлены и сбиты с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Так, в Раменском районе Подмосковья уничтожено и подавлено 34 беспилотника.

«Силы противовоздушной обороны и РЭБ Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают отслеживать воздушную обстановку и нести круглосуточное дежурство», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что утром дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники в Московской области. Над регионом перехватили 34 вражеских БПЛА.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов