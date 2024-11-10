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Утром ВС РФ перехватили свыше 30 беспилотников над Подмосковьем

Над Московской областью за три часа сбили 34 беспилотника ВСУ.
2024-11-10 11:41:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В воскресенье, 10 ноября, российские военнослужащие перехватили свыше 30 украинских беспилотников только над территорией Московской области. В общей сложности удалось перехватить и уничтожить почти 70 таких летательных аппаратов.

«10 ноября текущего года в период с 7:00 до 10:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - заявили в Минобороны РФ.

Средства противовоздушной обороны перехватили над Подмосковьем 34 летательных аппарата, при этом 14 БПЛА - над Брянской областью. Еще семь - над территориями Орловской и Калужской областей.

Кроме того, еще шести дронам не дали атаковать Курскую область и двум - Тульскую.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

 

 

#армия #ВС РФ #пво #МО РФ #украинские беспилотники #сбили БПЛА
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