Утром ВС РФ перехватили свыше 30 беспилотников над Подмосковьем

В воскресенье, 10 ноября, российские военнослужащие перехватили свыше 30 украинских беспилотников только над территорией Московской области. В общей сложности удалось перехватить и уничтожить почти 70 таких летательных аппаратов.

«10 ноября текущего года в период с 7:00 до 10:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - заявили в Минобороны РФ.

Средства противовоздушной обороны перехватили над Подмосковьем 34 летательных аппарата, при этом 14 БПЛА - над Брянской областью. Еще семь - над территориями Орловской и Калужской областей.

Кроме того, еще шести дронам не дали атаковать Курскую область и двум - Тульскую.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.