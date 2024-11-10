Мирный житель погиб при ударе ВСУ по многоквартирному дому в Шебекино

Из-под завалов дома в Шебекино, который атаковали боевики ВСУ, извлекли тело погибшего мирного жителя. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, его до последнего пытались спасти.

«Все оперативные службы, а также бойцы самообороны делали всё возможное, чтобы спасти мужчину из атакованного дронами многоквартирного дома в Шебекино. Но чуда не произошло, из-под завалов извлекли тело мужчины», - говорится в телеграм-канале губернатора.

Он выразил соболезнования близким погибшего и назвал его смерть тяжелой потерей. Он также рассказал, что остальные жители поврежденного дронами ВСУ дома съехали. Четверых из них отправили в пункт временного размещения, одна женщина, которой требуется особый уход, находится в Большетроицкой районной больнице, остальные переехали к родственникам.

Ранее в результате обстрела боевиками Шебекино и Новой Таволжанки пострадали пять мирных жителей. Также после атаки ВСУ во многих зданиях социальной и коммерческой инфраструктуры оказались выбиты окна, повреждены фасады и кровли.